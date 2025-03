Judecat pentru furt si plasat sub control judiciar

A furat o boxa audio portabila si o bicicleta, creand un prejudiciu in valoare de 1.300 lei unei societati comerciale.In continuarea comunicatului din data de 14 februarie 2025, Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice faptul ca procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu a finalizat cercetarile in cauza, fiind dispusa trimiterea in judecata a inculpatului, ... citește toată știrea