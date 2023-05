Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad a fost introdus de revista Capital in "Top 100 performeri din sanatate", la sectiunea "Spitale de stat"."Multumim Revistei Capital pentru includerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad in "Top 100 performeri din sanatate", realizat pe zece sectiuni! Nominalizarea vine in urma proiectelor de dezvoltare a unor servicii de ... citeste toata stirea