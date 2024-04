Jumatate de milion de euro pentru un spatiu de doar 70 de metri patrati din centrul Aradului

Sectorul imobiliar din Arad pare sa claseze orasul nostru printre cele mai scumpe locuri in care ai putea sa traiesti sau sa iti deschizi o afacere. De la apartamentele cu doua camere in blocurile noi care sunt scoase la vanzare cu peste 100 de mii de euro, la case pentru care se cer sume ce depasesc chiar jumatate de milion de euro, iar in unele cazuri acele proprietati prezentate ca "raritati" ajung chiar sa depaseasca 700 de mii de euro. Ei bine, acestea nu mai sunt neaparat o surpriza ... citește toată știrea