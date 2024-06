Cultura si presa aradeana sunt de astazi mai sarace: jurnalistul, poetul si publicistul Petre Don a plecat in eternitate, in urma unei boli care l-a macinat in ultimul timp. Avea 73 de ani.Plin de un optimism debordabil, Petre Don marturisea unui prieten comun imediat dupa aflarea diagnosticului ca are incredere in medici si nu se teme de moarte. Din pacate insa inevitabilul s-a produs, iar Petre a plecat dintre noi, cu toate ca mai avea atatea carti de scris si povesti de spus.Petre Don s-a ... citește toată știrea