Justitia din Arad ajunge pe mana unei singure familii. Aurora Bradin, sotia lui Flavius Bradin, cel care detine functia de presedinte al Tribunalului Arad, a fost numita recent in functia de prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad. Practic, acuzatorul si judecatorul sunt parte a aceleiasi familii. In sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori, care a avut loc in data de 9 mai, membrii CSM au hotarat in unanimitate: "Sectia pentru procurori a ... citeste toata stirea