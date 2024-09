Karl Nehammer, "prietenul Romaniei", pierde alegerile in Austria in fata extremei drepte

Cancelarul Karl Nehammer, cel care ne-a refuzat in mod nejustificat accesul in Spatiul Schengen, pierde alegerile parlamentare in Austria in fata extremei drepte, semn ca politica populista, antiromaneasca, nu i-a adus niciun avantaj electoral.Rezultatele exit-pollurilor din Austria, in urma alegerilor parlamentare, arata ca extrema dreapta revendica pentru prima oara victoria. Partidul Libertatii, condus de Herbert Kickl, fost ministru de interne ... citește toată știrea