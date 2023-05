Meciul de maine, cu CS Mioveni, nu estre privit cu ochi buni de cei de la UTA, dupa ce s-a aflat despre fratia dintre echipa gazda si FC Arges. Cu atat mai mult cu cat a existat acel arbitraj de etapa trecuta. Iar acum, cel mai galonat fotbalist al UTA-ei Claudiu Keseru vrea sa puna pe toata lumea in garda."As vrea sa trag un semnal de alarma asupra acestui meci, deoarece sunt multe vorbe aruncate in stanga si in dreapta referitor la anumite intelegeri si jocuri de culise. Vrem doar sa fim ... citeste toata stirea