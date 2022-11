Keseru a "explodat" in Cupa

BUZAU. UTA a inceput incredibil meciul din Cupa Romaniei, de la Buzau, cu Gloria. Inca din primul minut, aradenii au deschis scorul, dupa ce Jobello a patruns pe stanga, a trimis in teren, a trimis in mijlocul careului, de unde Keseru a marcat destul de simplu: 0-1. Dupa un sfert de ora, buzoienii au egalat, Ariel Lopez marcand cu capul, din fata careului mic, apararea UTA-ei fiind visatoare la aceasta faza: 1-1. Diferenta de esalon a iesit in evidenta in min. 25, cand Ubbink a executat doua ... citeste toata stirea