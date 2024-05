King's Cross - Crosul Regelui - ciclism si alergare, la Petris

Pe Drumul Regelui, la Petris, va avea loc luna aceasta o competitie la care sunt asteptati, potrivit primarului Ionel Berari, aproximativ 450 de concurenti. Evenimentul este organizat de Ecostuff Romania in parteneriat cu Primaria Comunei Petris."Ecostuff Romania te invita la un nou eveniment sportiv, King's Cross - Crosul Regelui, destinat iubitorilor de mountain bike si alergare, in 25-26 Mai 2024, la Petris, in judetul Arad, la poalele Muntilor Zarandului.Inscrierile pentru King's Cross, ... citește toată știrea