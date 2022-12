Kitsch-ul, la el acasa, pe tarabele din Targul de Craciun

In timp ce alte orase le ofera artizanilor locali ocazia sa isi vanda creatiile la targurile de Craciun, Aradul pare sa fie gazda perfecta pentru cei care cumpara marfa din China si cauta o piata de desfacere. La Targul de Craciun, deschis pana pe 8 ianuarie in Parcul Eminescu din spatele Palatului Administrativ, multe dintre casute adapostesc produse precum pernele cu personaje din desene animate, masinute, ursuleti cu mesaje precum "I love you", suporturi de sticle si pahare de vin sau tuica, ... citeste toata stirea