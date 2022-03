Klaus Iohannis anunta ca NATO a aprobat amplasarea unui grup de lupta in Romania (VIDEO)

NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat in Romania, a declarat presedintele Klaus Iohannis, inainte de a participa la summitul extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, care se desfasoara astazi la Bruxelles, in aceeasi zi cu alte doua summit-uri importante ale G7 si ale Consiliului European, scrie caleaeuropeana.ro.Seful statului a subliniat ca este importanta consolidarea flancului estic al Aliantei, amintind ca Franta va fi natiune-cadru in ceea ce priveste grupul de lupta al ... citeste toata stirea