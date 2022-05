Klaus Iohannis, mesaj pentru liberali, de ziua lor: "Un singur partid demn de istoria sa si-a asumat responsabilitatea guvernarii: PNL"

Presedintele Romaniei - Klaus Iohannis a transmis un mesaj liberalilor, la implinirea a 147 de ani de la infiintarea partidului."Ma bucur sa ne revedem in acest loc incarcat de istorie si de semnificatii, nu doar pentru PNL, ci si pentru Romania.Romania si-a proclamat independenta in timpul guvernarii liberale. Politicile liberale ale lui I.C. Bratianu a facut posibila o dezvoltare accelerata a tarii. Este bine ca din cand in cand sa ne raportam la istorie pentru a vedea de unde am plecat si ... citeste toata stirea