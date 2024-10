L-a batut crunt si l-a amenintat cu pistolul, intr-o frizerie din Arad

Un adolescent de 18 ani a batut crunt un minor in timp ce se aflau intr-o frizerie de pe strada Lucian Blaga.Prin ordonanta procurorului, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul C. C. A., pentru savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente si talharie calificata.In data de 26.09.2024, in jurul orei 07:30, inculpatul C. C. A. (in varsta de 18 ani), in timp ce se afla impreuna cu inculpatul minor F. A.N. in incinta unui salon de frizerie de pe strada Lucian ... citește toată știrea