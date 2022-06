In data de 9 iunie 2022, Inspectoratul de Politie Judetean Arad a fost sesizat despre faptul ca, in ziua de 1 iunie 2022, SVET NICOLAE, de 52 de ani a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Felnac, nr.646, judetul Arad si pana in prezent nu s-a intors.Semnalmente: : inaltime 1,70 m, 80 de kilograme, fata rotunda, ochi caprui, par cret.La data disparitiei, barbatul ... citeste toata stirea