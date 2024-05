La Almas se fac investitii in infrastructura, dar si in cultura si sport (FOTO)

Dupa un mandat de viceprimar, Aurel Ginu Costea se afla acum la finalul celui de al doilea mandat de primar al comunei Almas.Vorbim de doua mandate in care a avut realizari, in care s-au facut si se fac investitii in infrastructura, dar nici cultura si nici sportul nu au fost uitate, Almasul fiind o comuna celebra pentru fanfarele sale si pentru echipele de oina."Pot sa va spun inca de la inceput ca in actualul mandat avem realizate trei sali multifunctionale, la Cil, la Joia Mare, urmand ca ... citește toată știrea