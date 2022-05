La Biblioteca, de Ziua Mondiala fara Tutun: 31 mai 2022

Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad se alatura eforturilor specialistilor din domeniul medical in eforturile de a reduce efectele negative ale fumatului asupra sanatatii, prin organizarea in data de marti, 31 mai 2022, incepand cu orele 13:00, a unei actiuni de promovare a sanatatii, destinata persoanelor care constientizeaza efectele nocive ale tutunului.Organizata cu prilejul Zilei Mondiale fara Tutun, o initiativa lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in anul 1987, ziua ... citeste toata stirea