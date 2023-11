Se stie ca intr-un anumit mediu, nu este nimic gresit sa te folosesti de copii pentru a obtine venituri, alocatiile acestora fiind o adevarata mana cereasca. Sunt insa persoane care pluseaza si se folosesc de cei mici atunci cand pleaca la cersit, in speranta ca vor obtine mai multi bani de la creduli.Recent, o femeie din Salaj, a fost prinsa de Politia Locala in timp ce cersea insotita de trei fetite aflate intr-o stare deplorabila."In data de 01.11.2023, in jurul pranzului, o patrula de ... citeste toata stirea