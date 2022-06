La inceput de "Drum..." sau Anamaria Jitea si "jurnalul unui profesor de la tara"

Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad va invita vineri, 10 iunie 2022, incepand cu ora 18:00, in frumoasa Gradina de Lectura, la o noua intalnire cu literatura, prilejuita de lansarea unui prim volum semnat de profesor Anamaria Jitea, "Drum, jurnalul unui profesor de la tara".Anamaria Jitea s-a nascut in 1 august 1972 la Campina, judetul Prahova. A copilarit la Pecica, judetul Arad. Cu studii de drept si teologie intra in invatamant in anul pandemiei, 2020, ca profesoara de religie ... citeste toata stirea