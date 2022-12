La Multi Ani, Romania! Vezi programul evenimentelor de Ziua Nationala

Aradenii sunt invitati in ziua de 1 Decembrie in centrul orasului unde vor fi organizate mai multe evenimente pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei.Astfel, in Piata "Avram Iancu", Retromobil Club Arad va organiza o expozitie cu 35 de masini de epoca, printre care si roadsterul Aero 30 sport, care i-a apartinut Regelui Mihai. Modelul Aero 30, fabricat in 1936, a fost oferit Regelui Mihai, pe vremea cand Majestatea Sa avea 16 ani, de presedintele Cehoslovaciei Edvard Benes. Roadsterul a fost ... citeste toata stirea