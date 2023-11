O vorba din batrani spune ca "toamna se numara bobocii", avand in vedere ca toamna se culeg roadele muncii de peste an. La Santana insa putem spune ca nu numai toamna, ci si iarna se numara bobocii, avand in vedere ca in perioada urmatoare urmeaza sa fie inaugurate o mai multe obiective.Asta, in conditiile in care, la sfarsitul saptamanii trecute si-a deschis portile noua baza sportiva a orasului. "Este numai una dintre realizarile numeroase ale administratiei liberale de la Santana, pe ... citeste toata stirea