La UTA se contureaza lotul pentru noul sezon

ARAD. In ziua in care a fost prezentat la UTA drept noul antrenor al echipei, Ilie Poenaru spunea ca nu are nevoie de un lot de 27-30 jucatori, pentru ca e dificil sa lucreze cu toti. Vrea dubluri pe posturi si mana libera la transferuri in limita unui buget lunar de salarii care ramane neschimbat fata de precedentul sezon de Liga 1. Pana in prezent, noul tehnician a confirmat achizitiile fundasului central albanez Erion Hoxhallari (26 de ani) si fundasului de banda Cristian Maxim (19 ani). ... citeste toata stirea