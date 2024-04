La UVVG, Prima activitate in cadrul programului STEM sySTEMs

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a gazduit zilele trecute prima activitate in cadrul programului STEM sySTEMs, organizat in parteneriat cu asociatia "Activ pentru comunitate" si cu Inspectoratul Scolar Judetean.Proiectul are drept obiectiv cresterea gradului de literatie in domeniul stiintelor, precum si dezvoltarea de competente stiintifice fundamentale, esentiale pentru pregatirea specifica necesara parcurgerii disciplinelor preclinice si paraclinice. El se adreseaza elevilor ... citește toată știrea