Mai multi soferi au fost depistati conducand autovehicule sub influenta substantelor interzise sau a alcoolului.Politistii orasului Ineu au depistat, in seara zilei de 27 mai, un tanar de 21 de ani, din Rapsig, in timp ce conducea un autoturism in localitate. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat valoare pozitiva pentru consum de metamfetamina.In Buteni, in aceeasi zi, un barbat de 28 de ani, din Chisindia, a fost depistat de politistii Sectiei 9 Rurala Sebis, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea