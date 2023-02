Lansare de carte cu repetitie

Lavinia Betea, vicepresedinte al Filialei "Ioan Slavici" Arad a UZPR, in prezent profesor de psihologie sociala si politica si director al Institutului European "Serge Moscovici" al Universitatii "Aurel Vlaicu", a publicat in calitate de autor sau coordonator 24 de volume, circa o suta de articole stiintifice si peste doua mii articole publicistice. In 2003 a obtinut Premiul "Nicolae Balcescu" al Academiei Romane pentru cartea "Lucretiu Patrascanu - moartea unui lider comunist". Este cunoscuta ... citeste toata stirea