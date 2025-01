Lansare de carte: "Prezumtia de nevinovatie in jurisdictiile nationale si europene" de dr. Constantin-Marius Aradan

Joi, 30 ianuarie 2025, Biblioteca Judeteana "Alexandru. D. Xenopol" Arad are placerea de a va invita la lansarea volumului "Prezumtia de nevinovatie in jurisdictiile nationale si europene", semnata de dr. Constantin-Marius Aradan. Evenimentul va avea loc incepand cu orele 17:00, in Sala "Regele Ferdinand" a Primariei Municipiului Arad.Volumul reprezinta o contributie semnificativa in domeniul dreptului penal, aducand o analiza detaliata asupra prezumtiei de nevinovatie, un principiu esential ... citește toată știrea