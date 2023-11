Editura Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad are placerea de a anunta lansarea cartii "Aradul de altadata" de Teodor Stoica. Evenimentul va avea loc sambata, 25 noiembrie, incepand cu ora 16:30, in Aula Stefan Cicio Pop a Universitatii de Vest Vasile Goldis (B-dul Revolutiei, nr. 94-96).Teodor Stoica, istoric cu o profunda pasiune pentru orasul sau, isi impartaseste cercetarea asupra orasului Arad in mult-asteptata carte intitulata "Aradul de altadata". Cartea este rezultatul firesc ... citeste toata stirea