Laptopuri pentru trei copii buni la carte din zona Parcului Natural Lunca Muresului

Asociatia Rangerilor din Romania si R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Lunca Muresului R.A. au oferit trei laptopuri unor copii cu rezultate bune la invatatura din comunitatile aflate in perimetrul ariei naturale protejate.Laptopurile au fost obtinute de Asociatia Rangerilor din Romania de la Banca Europeana de Investitii. Ulterior, asociatia le-a distribuit in noua parcuri naturale sau nationale din tara, trei dintre ele ajungand in judetele Arad (Comunele Seitin si Felnac) si ... citeste toata stirea