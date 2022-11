Laszlo Balint, cuvinte mari inaintea (re)debutului la UTA

ARAD. Antrenorul Ilie Poenaru este deja istorie, Laszlo Balint a fost ales sa readuca UTA pe linia de plutire.In chiar debutul intalnirii oficiale cu presa, dar vazut in direct de fani pe Facebook sau pe canalul de Youtube al clubului UTA, Laszlo Balint a spus:"Trebuie sa va marturisesc ca ma incearca sentimente de emotie pe care nu le-am mai trait in calitate de antrenor. Nu as vrea sa credeti ca folosesc cuvinte mari, dar asta este realitatea pe care o simt. Am revenit acasa! Am trait ... citeste toata stirea