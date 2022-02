Lazar Faur: "Investitiile reprezinta 49% din bugetul Aradului"

Bugetul Aradului este cu 12 milioane de euro mai mare decat anul trecut, a afirmat viceprimarul Lazar Faur in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul PNL Arad. 860 de milioane de lei sau 173 de milioane de euro va folosi in total administratia municipala in 2022, pentru buna gestionare a orasului."Fondurile europene raman principala sursa pentru marile proiecte. Cea mai mare pondere in cheltuieli, 49,04% merg catre investitii. Pe locul doi in ponderea cheltuielilor se afla ... citeste toata stirea