Le Petit Cafe, cafeneaua aradeana unde poti castiga un iPhone 16

Recent, pe str. Stefan Cicio Pop - 15, s-a deschis o noua cafenea, Le Petit Cafe, intr-un local modern, chic si primitor.Proprietara, Florentina Magurean, o tanara in varsta de 30 de ani, dupa 5 ani de munca in cosmopolitul Luxemburg, unde a lucrat in domeniul finante - banci si a trait experienta cafenelelor occidentale, s-a intors acasa cu dorinta de a pune pe picioare o cafenea cocheta, pliata pe gustul fiecarui aradean.Situata la aproximativ 2 minute de Parcul Catedralei, Cafeneaua Le ... citește toată știrea