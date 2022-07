"Les francitaires d'Arad" - cursurile de vara in limba franceza au loc in aceasta saptamana la "Preparandia" (FOTO)

"Les francitaires d'Arad" sunt cursurile de vara in limba franceza care au loc in aceasta saptamana la Colegiul National "Preparandia-Dimitrie Esichindeal". Dupa doi ani de pauza pricinuita de pandemie, cursurile au fost reluate si predate de profesori francezi in Arad.In saptamana 4-10 iulie 2022, la Colegiul National "Preparandia-Dimitrie Esichindeal" are loc cea de-a sasea editie a proiectului "Les francitaires d'Arad" - cursuri de vara in limba franceza oferite de Clubul Richelieu ... citeste toata stirea