Liceul Baptist, preluat in administrare de Municipalitate

ARAD. Imobilul in care isi desfasoara activitatea educationala Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici" a fost preluat in administrare, cu titlu gratuit, de catre Municipiul Arad. E vorba de un teren de 2.607 metri patrati si trei corpuri de cladire (P, D+P si D+P+2E+M) situate in Arad, pe strada Ioan Suciu la nr.3-19/a. Valoarea totala de inventar a imobilelor preluate este de 4.014.369 de lei.In justificarea preluarii in administrare - decise prin hotararea Consiliului Local Municipal - ... citeste toata stirea