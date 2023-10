In cadrul U.V.V.G. Arad functioneaza, de mai multi ani, o clasa Confucius, coordonata de doamna prof. univ. dr. Vanda Stan, prin care elevii si studentii pot studia cultura, civilizatie si limba chineza, gratuit. Pe langa acest proiect, in anul 2020, in Arad a fost infiintat si inaugurat, la initiativa Universitatii de Vest "Vasile Goldis", un Centru de Medicina Traditionala Chineza, in proximitatea Spitalului Judetean Arad, care a permis studentilor U.V.V.G. sa participe la specializari ... citeste toata stirea