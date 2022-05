Linii verzi in Arad: o solutie alternativa (FOTO)

In demersul ei de a transforma Aradul intr-un oras verde, Primaria Municipiului Arad a implementat un proiect pilot care consta in acoperirea spatiul adiacent sinelor de tramvai cu covor vegetal. Mai exact inverzirea liniilor de cale de rulare a constat in instalarea unui strat vegetal de Sedum, cunoscut si sub denumirea de "iarba grasa", pentru inceput pe o suprafata de 300 mp.Daca in orase precum Basel (Elvetia), Milano (Italia), Strasbourg (Franta), Bratislava (Slovacia) sau Baltimore ... citeste toata stirea