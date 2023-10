Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIA) intentioneaza sa lanseze un proiect de conectivitate aeriana interurbana in care sa fie implicate consiliile judetene care au in operare aeroporturi. Astfel, daca toate partile ajung la un acord, urmeaza sa fie constituita o noua companie, Liniile Aeriene Romane (LAR), care ar putea oferi curse regulate intre 15 orase ale Romaniei, fara ca avioanele sa mai treaca prin Bucuresti.La ultima reuniune organizata in vederea constituirii LAR au ... citeste toata stirea