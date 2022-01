Livada, cea mai infectata comuna din Arad! 38 de orase si comune in scenariul "rosu"

ARAD.38 de comune si orase din Arad sunt in scenariul "rosu", avand incidente de peste trei cazuri la mia de locuitori. Potrivit datelor oficiale, cea mai mare incidenta este in comuna Livada, unde sunt inregistrate 58 de cazuri, iar la o populatie de 4.289 de locuitori, incidenta calculata este de 13,52 la mie. Si in Zadareni incidenta a trecut de 10 la mie, cele 36 de cazuri insemnand o incidenta de 11,79 la mie. Urmeaza Seleusul cu 28 de cazuri si o incidenta de 9,34 la mie, Silindia cu 7 ... citeste toata stirea