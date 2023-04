Pompierii militari ai Detasamentului Sebis, impreuna cu personalul Ocolului Silvic, au actionat in cursul noptii trecute pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetatie uscata si litiera, in apropierea localitatii Groseni.Incendiul a fost anuntat in jurul orei 00:00, iar la sosirea echipajelor de interventie acesta se manifesta cu flacara deschisa la nivelul litierei din zona impadurita a composesoratului Groseni, pe o suprafata de aproximativ 16 ha.Din cauza terenului ... citeste toata stirea