Lovitura data de DIICOT Arad: O retea de traficanti de droguri si migranti a fost destructurata (VIDEO)

In aceasta dimineata, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Arad, au efectuat 23 de perchezitii domiciliare, in judetele Constanta, Timis si Arad, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, banuita de trafic de migranti si trafic de droguri de risc.Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2020 - 2022, mai multe persoane, din judetele Arad, Timis, Constanta si Buzau, ar fi constituit un grup ... citeste toata stirea