Lovitura de proportii pentru industria auto din Romania. Uzina Dacia de la Mioveni ar putea fi vanduta de Renault

Grupul Renault, proprietarul Dacia, a primit mai multe oferte pentru divizia de motoare cu ardere interna, responsabila de motoare diesel si benzina, din care face parte si uzina de la Mioveni. De asemenea, vrea sa-si faca propria companie de masini electrice in Franta.Renault are in plan sa infiinteze doua divizii - una pentru masini electrice in Franta si alta dedicata motoarelor termice pentru diviziile din afara Frantei, printre care si uzina Dacia de la Mioveni, scrie Automotive News ... citeste toata stirea