Lucerna: O Planta cu Proprietati Nutritionale si Medicinale Remarcabile

Lucerna, cunoscuta si sub denumirea stiintifica de Medicago sativa, este mult mai mult decat o simpla planta furajera. Originara din Asia, aceasta planta perena din familia leguminoaselor este cultivata in intreaga lume, apreciata atat pentru valoarea sa nutritionala, cat si pentru proprietatile sale medicinale.Proprietati Nutritionale si MedicinaleLucerna este o adevarata comoara nutritionala, bogata in vitamine si minerale esentiale precum vitamina A, C, E, K, calciu, fier, potasiu, fosfor ... citește toată știrea