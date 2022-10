LUCKY DUST - expozitie si spectacol. O co-productie romano-portugheza la Timisoara

LUCKY DUST - privind in trecut, privim spre viitorInstitutul Prezentului prezinta expozitia si spectacolul LUCKY DUST, o co-productie romano-portugheza cuparticiparea artistelor Vera Mantero (PT) si Alexandra Balasoiu, Madalina Dan, Alexandra Girbea (RO) in cadrulproiectului "Uncensored Act". Evenimentul va avea loc in zilele de 28 si 29 octombrie la FABER in Timisoara(Splaiul Penes Curcanul nr. 4-5).La intersectia dintre trecut si prezent, LUCKY DUST vorbeste despre momente din istoria ... citeste toata stirea