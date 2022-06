Lucrarile la terenul de sport de la Moise Nicoara avanseaza si ar putea fi gata inainte de termen

Viceprimarul Lazar Faur si deputatul Sergiu Bilcea, presedintele PNL Municipiul Arad, au continuat prezentarea santierelor pe care se lucreaza in Arad. Ei au invitat jurnalistii la terenul de sport de la Moise Nicoara, o investitie de 3,5 milioane de lei."Ne aflam pe un santier unde lucrurile merg bine. Avem o investitie pornita in aprilie, suntem in iunie, la jumatatea contractului si putem vedea ca lucrarile sunt avansate, este posibil sa terminam chiar mai repede. Elevii de la Moise Nicoara ... citeste toata stirea