Lumea medicala din Marea Britanie este in alerta dupa ce s-a inregistrat primul caz din aceasta tara de gripa porcina la om.Un prim caz al unui virus al gripei porcine a fost detectat la om in Regatul Unit, anunta Agentia britanica a securitatii sanitare (UKHSA), relateaza AFP."UKHSA a declarat un caz la om confirmat si izolat al viusului gripei A(H1N2)v", a anuntat intr-un comunicat, luni, agentia, precizand ca este vorba despre o "premiera" in regat.Acest caz a fost detectat "in cadrul ... citeste toata stirea