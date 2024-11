Lungmetrajul "Enescu, jupuit de viu", in regia lui Toma Enache, la Palatul Cultural din Arad (FOTO)

"Mi-am slujit tara cu armele mele: pana, vioara si bagheta!" George EnescuRegizorul Toma Enache a devenit cunoscut aradenilor datorita filmului, unic in tara, "Nu sunt faimos, dar sunt aroman", difuzat in vara anului 2023, la Cinema Arta. De ce unic? Deoarece dialogurile sunt in exclusivitate in aromana, iar echipa de actori este formata (aproape complet) din aromani. Un alt film de colectie, "Intre chin si amin" a fost redifuzat de curand pe canalele de profil, cu ocazia aniversarii ... citește toată știrea