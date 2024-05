Luntrasul spectacol-eveniment pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

O noua productie teatrala ajunge in fata publicului aradean miercuri, 22 mai, de la ora 19.00, pe scena mare a Teatrului Clasic Ioan Slavici. Spectacolul Luntrasul* de Jez Butterworth, in regia lui Horia Suru, il are in rolul principal pe cunoscutul actor si profesor Bacs Miklos, impreuna cu care actorii: Roxana Sabau, Carmen Vlaga Bogdan, Ovidiu Ghinita, Adriana Ghinita, Stefan Statnic, Dorina Darie Peter, Petre Ghimbasan, Calin Stanciu, Stefan Dogaru, Tudor Jula, Alex Popa, Medeea Chiriac, ... citește toată știrea