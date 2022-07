Magyar Nemzet: potrivit unui grup de cercetatori, intre romani si maghiari exista o serioasa asemanare genetica

S-a demonstrat pe baza unor cercetari arheogenetice ca stramosii romanilor au sosit pe teritoriul Romaniei de astazi in urma cu 50.000 de ani. Despre descoperirea stiintifica, potrivit careia doar 20% din genomul poporului roman de azi este de origine dacica, medicul profesor Mihai G. Netea a scris si o carte in care stabileste ca este posibil ca popoarele roman si maghiar sa fie inrudite, desi noi am patruns in Bazinul Carpatic doar in evul mediu, transmite publicatia pro-guvernamentala Magyar ... citeste toata stirea