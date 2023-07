Politistii locali de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, au identificat si sanctionat, in data de 21.07.2023, alte contraventii prin care s-au incalcat prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.Astfel, in jurul orei 19:45 a fost transmisa telefonic prin Dispeceratul DGPL Arad o sesizare prin care un cetatean semnala faptul ca in zona locului de joaca pentru copii, din ... citeste toata stirea