Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, sustine ca drumul expres Arad-Oradea va avea mai multe poduri si pasaje decat erau prevazute initial, pentru a veni in sprijinul agricultorilor din zona."De la 71 de poduri si pasaje pe drumul expres Arad-Oradea, cate erau in planul initial, am ajuns acum la 86, in aceasta faza a proiectarii! Numarul a crescut pentru a putea asigura accesul la terenurile agricole si la ... citeste toata stirea