Mai multe scoli din Arad, incluse in programul "Masa calda"

In anul scolar 2022-2023, pe perioada desfasurarii cursurilor, prescolarilor si elevilor din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, li se va acorda, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constand intr-o masa calda sau intr-un pachet alimentar, in cazul in care masa calda nu poate fi asigurata, in limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.Judetul Arad este inclus in proiect si beneficiaza de suma de 13.337.415 lei pentru ... citeste toata stirea