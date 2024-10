Mai multi migranti au incercat sa treaca frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion

Politistii de frontiera de la punctul rutier Nadlac II au depistat cinci straini din Sri Lanka care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR.In data de 30.10.2024, in jurul orei 00:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea verificarilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui ansamblu rutier inmatriculat in Romania. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, ... citește toată știrea